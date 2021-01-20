Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı gerçek ortaya çıktı
TRT 1'in favori dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Farah Zeynep Abdullah yer almadı. Bomba iddia olay yarattı.
Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam seyirciyi yine ekrana kilitledi. Fakat dizide Farah Zeynep Abdullah'ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Gülben'le aynı evde kalacaklarını açıklayan Han'la kavga eden İnci ortadan kayboldu. İnci'nin gidişiyle eski travmalarını yeniden yaşayan Han adete dağıldı.
Her yerde İnci'yi arayan Han eşine bir türlü ulaşamadı. Son sahnede ise İnci'nin boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Boşanma dilekçesini gören Han büyük bir şok daha yaşadı.
Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın hiç sahnesinin olmaması dikkat çekti. İnci'nin gidişi ise "Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?' sorusunu akıllara getirdi.