Farah Zeynep Abdullah ile Ahmet Rıfat Şungar çiftinden kötü haber geldi
Yaklaşık iki yıldır birlikte oldukları bilinen Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar ikilisinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı öğrenildi.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde yıldızını parlatan Farah Zeynep Abdullah ve Asi-Es Es gibi dizilerle hafızalara kazınan Ahmet Rıfat Şungar çiftinden sevenlerine üzücü haber geldi.
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Yaklaşık 2 yıldır sessiz sedasız birlikteliklerini sürdüren ikilinin Tv100'ün haberine göre ayrıldığı öğrenildi. Birçok kez el ele göz göze görüntülenen çiftin, 2 hafta önce dost kalmaya karar vererek ayrıldığı söylendi.
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Takipten çıkıldı: Dost kalmaya karar verdikleri söylenen ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmaları da dikkatlerden kaçmadı.
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İngiltere'ye yerleşecekti: Öte yandan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle, İngiltere'ye yerleşeceğini duyurmuştu.
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