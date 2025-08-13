"Fantezilerini yazıyordu" demişti! Tuğçe Aral Berk Oktay'ın mesajlarını ifşa etti: Midem bulandı
Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında nikah masasına oturan oyuncu Berk Oktay son günlerde taciz ve ihanet iddialarıyla gündemde. Meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiası ortaya atılan Oktay'ın, Tuğçe Aral'a da fantezi içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilmişti. Aral, katıldığı bir programda kendisine atılan mesajları tek tek gösterdi.
"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı. Ancak ikili hakkında son dönemde boşanma iddiaları gündeme geldi.
Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiası magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Bu iddianın yankıları sürerken bu kez de taciz iddiası gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evli bir oyuncunun tacizine uğradığını söyleyen manken ve sunucu Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.