Falezlerdeki mağarada yaşıyor! Zabıta mağaraya giden yolu bile bulamadan döndü
ANTALYA'da falezlerdeki mağarada ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahale etmek istedi. Ekiplerin geldiğini gören adam, yardım teklifine taş ve küfürle karşılık verdi. Zabıta ekipleri, 30 metrelik falezlere adeta yuva yapan bimekanın kaldığı mağaranın yolunu bile bulamadı. Mağarayı gören ancak ulaşamayan ekipler uçurumun kenarında zor anlar yaşadı.
Antalya’da evsiz şahıs, dünyaca ünlü falezlerin yaklaşık 25 metresindeki mağarayı kendine yaşam alanı oluşturdu. Ölümle burun buruna yaşayan şahıs, yardıma gelen zabıtaya önce taşla saldırdı, ardından mağaradan inip uzaklaştı. Zabıta ekipleri önü uçurum olan mağaranın girişini bulamadı. Mağaraya ulaşmayı deneyen ve uçurumun kenarında zor anlar yaşayan ekipler şahsı yanlarına çağırarak görüşebildi.
Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan şüpheli şahsı, vatandaşlar polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbarla harekete geçen polis, bölgede yaşayan Kubilay A.’ya güçlükle ulaşabildi.
Şahıs, ekiplerin yardımını kabul etmemesi üzerine polis bölgeden ayrıldı. Polis görsel olarak kötü bir manzara oluşturması ve şahsın can güvenliğinin olmaması nedeniyle durumu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine aktardı.
Falezlere gelen sivil zabıta ekipleri ilk olarak şahsın mağarada yaşadığı yeri belirledi. Mağarada yaşayanın olup olmadığını belirlemek için ekipler mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı.