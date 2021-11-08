Falcıya inandı ünlü futbolcuyu boşuyor! Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı. Özer Hurmacı, eşinin sürekli astroloji ile ilgilendiğini, çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürmüştü. Özer Hurmacı’ya karşı boşanma davası açan Mihriban Hurmacı ise kendisine iftira atıldığını belirterek 30 milyon tazminat ile kendisi ve çocukları için toplam 75 bin lira nafaka istemişti.