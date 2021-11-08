Falcıya inandı ünlü futbolcuyu boşuyor! Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik
Gittiği falcı "Kocan seni aldatıyor" dediği için eşinin hayatı kendisine zindan ettiğini savunan ünlü futbolcu Özer Hurmacı boyanma davası açtı. Eşinin yaklaşık 20 gayrimenkulünün bulunduğunu iddia eden Mihriban Hurmacı, 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açtı, ayrıca eşinin gayrimenkullerinin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı. Özer Hurmacı, eşinin sürekli astroloji ile ilgilendiğini, çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürmüştü. Özer Hurmacı’ya karşı boşanma davası açan Mihriban Hurmacı ise kendisine iftira atıldığını belirterek 30 milyon tazminat ile kendisi ve çocukları için toplam 75 bin lira nafaka istemişti.
Kulüplere sorulsun
Çiftin ‘çekişmeli’ olarak görülen karşılıklı boşanma davası devam ederken Mihriban Hurmacı yeniden mahkemeye başvurarak eşi Özer Hurmacı’ya şimdilik 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açtı.
Eşinin 20’ye yakın gayrimenkulü, birçok motorlu aracı ve gayrimenkul kira gelirlerinin olduğunu iddia eden Mihriban Hurmacı’nın dilekçesinde, “Özer Hurmacı’nın ayrıca banka mevduatları ve yatırım hisseleri bulunmaktadır. Evlilik tarihinden sonra taraflar arasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapılmamıştır."
"Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı’nın katılma alacağından doğan kanuni payını azaltmak için kasıtlı olarak tasarruflar yapmış olması mümkündür. Müvekkilin bilgisi olmadan karşılıksız kazandırmalarda bulunmuş olması da kuvvetle muhtemeldir."