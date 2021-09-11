Falaka görüntüleri olay olmuştu! Kargocunun eşi diğer kadınlar için konuştu

Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında gözaltına alınan Erkan T., falakaya yatırılan kadınların şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek serbest kaldı.