'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize girdiler! Cezayı da yediler
GEMLİK'te 4 arkadaş, "fakirler koronadan ölsün" diye bağıra bağıra deniz girdiler. Polis gözaltına alıp hepsine 3 bin 150'şer lira ceza kesti...
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayıp, 'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren ve o anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere, sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlanmasının ardından Bursa da birçok yer sessizliğe büründü.
Ancak vatandaşlardan bazıları sokağa çıkma yasağına uymadı. Öğlen saatlerinde Gemlik'in Kurşunlu Mahallesi'ne bağlı Kumsaz Sahili'ne giden Sabri Y., Murat A., Erbil S., ve Samet Y., burada bir süre eğlenip ardından denize girdi.
4 kişi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 4 kişinin 'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize atladıkları görüldü.