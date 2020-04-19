'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize girdiler! Cezayı da yediler

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayıp, 'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren ve o anları sosyal medyadan paylaşan 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere, sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.