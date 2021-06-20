Faizsiz otomobil imkanı! Yaz kampanyası başladı sıfır otomobillerde uygun fiyatlar
Otomotiv firmaları, haziran ayıyla beraber en uygun araç kampanyası için birbirleriyle adeta yarışa girdi. Sıfır araba fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kampanyalarda sıfır faizli kredi seçenekleri ve uygun ödeme koşulları ön plana çıkıyor. Sıfır otomobillerde en uygun yaz kampanyalarını ve fiyat listesini sizin için derledik...
2021 sıfır araç kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Zira, hem koronavirüs salgınının devam etmesi, hem de yaz mevsiminin gelmesiyle tatile gidecek vatandaşlar, yeni otomobil almak için markaların yaz kampanyalarını mercek altına aldı. Sıfır araç modellerinde son 2 yılda yaşanan fahiş yükseliş, haziran ayında az da olsa gerilemiş durumda.
Yaz aylarıyla beraber stokları eritmek isteyen otomobil markaları, sıfır model araçlarda cazip kampanyalar hazırladı. En ucuz araba fiyatı için ciddi indirimler yapan otomotiv devleri, en uygun taşıt kredisi imkanı da sunuyor.
AUDI
Audi, Q3 ve A3 Sportback için bir kampanya başlattı. Audi Finans işbirliğiyle gerçekleşen kampanya, haziran ayının sonuna kadar devam edecek.
Kampanya kapsamında, Q3 ve Q3 Sportback modellerinde de 200 bin TL'ye 24 ay geri ödemede yüzde 0,99, A3 35 TFSI modellerinin Sportback gövde seçeneğinde 150 bin TL'ye 18 ay geri ödemede yüzde 0.99 faiz oranları sunuluyor.
Kampanya kapsamında Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti alınması gerekiyor.
CITROEN
Fransız üretici Citroen, haziran ayında kredi ve nakit alım kampanyalarını PSA Finans ile kullanıcılarla buluşturuyor. Bu kapsamda yeni C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Nakit alımlarda ise C3, 180 bin TL'den başlayan fiyata sahip.
C5 Aircross SUV serisine de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1.09 faiz imkanı ile sahip olunabiliyor. C5 Aircross SUV'ler, nakit alımlarda 396 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.
Markanın B-SUV segment üyesi C3 Aircross SUV'un 1.5 HDI motorlu Shine donanım versiyonunda ise 70 bin TL için 12 ay, yüzde 1.39 faizli kredi kampanya yer alıyor.
Yeni C4 modeli de, haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi imkanıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL'lik indirimle 229 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Hafif ticari model Berlingo Kombi için ise 40 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 kredi seçeneği sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.