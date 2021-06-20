Faizsiz otomobil imkanı! Yaz kampanyası başladı sıfır otomobillerde uygun fiyatlar

CITROEN

Fransız üretici Citroen, haziran ayında kredi ve nakit alım kampanyalarını PSA Finans ile kullanıcılarla buluşturuyor. Bu kapsamda yeni C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Nakit alımlarda ise C3, 180 bin TL'den başlayan fiyata sahip.

C5 Aircross SUV serisine de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1.09 faiz imkanı ile sahip olunabiliyor. C5 Aircross SUV'ler, nakit alımlarda 396 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

Markanın B-SUV segment üyesi C3 Aircross SUV'un 1.5 HDI motorlu Shine donanım versiyonunda ise 70 bin TL için 12 ay, yüzde 1.39 faizli kredi kampanya yer alıyor.

Yeni C4 modeli de, haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi imkanıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL'lik indirimle 229 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Hafif ticari model Berlingo Kombi için ise 40 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 kredi seçeneği sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.