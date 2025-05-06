Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu! 3 ve 6 ay vadeli kredi fırsatı, tam liste
Faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek için rekabeti artırdı. Hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Faizsiz kredi başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilen detaylar...
Kredi faizleri yüksek seyrederken bankalar rekabet adına faizsiz kredi imkanlarını yeni müşterilerine sunmaya devam ediyor. Faizsiz kredilerde bankalar vadeyi kısa tutuyor ve 3-6 ay arasında vadelerde krediler sunuluyor.NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre son güncellemelerle birlikte 7 banka faizsiz kredi veriyor.
QNB Bank toplamda 75 bin lira veriyor. 3 ay vadeli 50 bin lira ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor.
Enpara 6 aya varan vadeyle 50 bin lira masrafsız, faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.
Akbank toplamda 60 bin lira veriyor. 6 ay vadeli 35 bin liraya varan kredi, 3 ay vadlei 25 bin liraya varan taksitli nakit avans avantajı sunuyor.