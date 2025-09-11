BIST 10.706
Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönem başlıyor! Ödeme planı detayına bakın

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne katılmasıyla vatandaşlara ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir finansman desteği sağlanacak.

Hükümet, konut talebinin hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımları bir bir hayata geçiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle, aileler kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabilecek.

Sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak.

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

