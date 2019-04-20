Fahriye ve Burak çifti bebek için destek alacak!
13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Karan bebeğin bakımı için eğitim alacaklar.
Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit, Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede doğum yapan eşinin rahatı için tüm kattaki odaları kapattırmıştı.
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Nişantaşı'nda özel bir hastanede gerçekleşen doğumdan sonra evlerine geçen çiftin imdadına özel bebek hemşiresi yetişti.
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Aile büyüklerinden de yardım alan çift, profesyonel desteğe de 'hayır' demedi.
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Doğum yaptıkları hastanenin onlara tahsis ettiği hemşirenin yanı sıra bağlı oldukları özel sağlık sigortasının da göndereceği bebek hemşiresini bugün için evlerine davet etti.
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