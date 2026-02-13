BIST 14.154
Fahriye Evcen'in tavrı çok konuşulacak! Burak Özçivit'e yaptığı o hareket...

Burak Özçivit'in Dubai'de katıldığı etkinlikte Fahriye Evcen'in mesafeli ve keyifsiz tavırları dikkatlerden kaçmadı. Çiftin hayranları bu görüntü için "Yaprak Dökümü Necla ve Cem sahnesi geldi aklıma" şeklinde yorumlar yaptı.

Fahriye Evcen'in tavrı çok konuşulacak! Burak Özçivit'e yaptığı o hareket... - Resim: 1

Burak Özçivit, Dubai'de düzenlenen bir emlak projesinin tanıtımına katıldı. Etkinlik sırasında eşi Fahriye Evcen'in sergilediği tavırlar dikkat çekti.

Fahriye Evcen'in tavrı çok konuşulacak! Burak Özçivit'e yaptığı o hareket... - Resim: 2

Etkinlik boyunca bir hayli keyifsiz olduğu gözlenen Fahriye Evcen'in, Burak Özçivit'in çabalarına rağmen neşelenmediği görüldü. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Fahriye Evcen'in tavrı çok konuşulacak! Burak Özçivit'e yaptığı o hareket... - Resim: 3

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Yaprak Dökümü Necla ve Cem sahnesi geldi aklıma" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen'in tavrı çok konuşulacak! Burak Özçivit'e yaptığı o hareket... - Resim: 4

Bazıları ise "Araları bozuk belli", "Aralarında bir sorun var gibi", "Üzgün görünüyor Fahriye" ve "Kibir kötü bir şeydir" şeklinde yorumlar yaptı.

