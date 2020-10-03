Fahriye Evcen'in paylaşımında o hata gözden kaçmadı takipçileri yorum yağdırdı

Son olarak yeğeninin kendisine olan benzerliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni birçok fotoğraf yükledi. Spor giyimi dikkatlerden kaçmayan Evcen'in giyinirken yaptığı bir hata da takipçilerinden uyarı üstüne uyarı almasına neden oldu.