BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,10
ALTIN 473,87

Fahriye Evcen'in paylaşımında o hata gözden kaçmadı takipçileri yorum yağdırdı

Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni yayımladığı pozlarıyla takipçilerinin diline düştü.

Son olarak yeğeninin kendisine olan benzerliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni birçok fotoğraf yükledi. Spor giyimi dikkatlerden kaçmayan Evcen'in giyinirken yaptığı bir hata da takipçilerinden uyarı üstüne uyarı almasına neden oldu.

112

Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım beğeni rekoru kıran Evcen, son paylaşımında pozlarından çok unutkanlığıyla konuşuldu.

212

Salgın nedeniyle hijyen kurallarına daha fazla dikkat edildiği son günlerde yıkamadan kıyafet giyen Evcen, fiyat etiketini unutunca "Kıyafetin etiketi üstünde kalmış. Covid-19 salgını sürerken kıyafeti yıkamadan mı giydin?" yorumlarına maruz kaldı.

312

Güzel oyuncunun fotoğrafları daha 1 saat olmadan yarım milyona yakın beğeni aldı. 

412