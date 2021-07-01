Fahriye Evcen'in markası Ivy People 'çakma' mı? Beyonce'un kızının ismini koymuş!

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen son günlerde bir mobilya firmasının reklamlarından boy gösterirken, aynı zamanda bir bebek bezi reklamında da oğlu Karan ile yer aldı. Adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" diyen Fahriye Evcen yeni bombayı patlattı. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yeni iş girişiminin müjdesini Instagram'dan duyurdu. Fahriye Evcen'in giyim markasına ilişkin destek mesajları yağdı ancak destek kadar eleştiriler de yer aldı.