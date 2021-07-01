Fahriye Evcen'in markası Ivy People 'çakma' mı? Beyonce'un kızının ismini koymuş!
ÜNlü oyuncu Fahriye Evcen moda dünyasına adım attı ve bir tesktil markası çıkararak iş kurdu.Fahriye Evcen yeni markası Ivy People'ın tekstil ürünleri e-ticaret sitelerinde satışa sundu. Sosyal medyada markanın 'çakma' olduğu söylentileri yayıldı.
Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen son günlerde bir mobilya firmasının reklamlarından boy gösterirken, aynı zamanda bir bebek bezi reklamında da oğlu Karan ile yer aldı. Adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" diyen Fahriye Evcen yeni bombayı patlattı. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yeni iş girişiminin müjdesini Instagram'dan duyurdu. Fahriye Evcen'in giyim markasına ilişkin destek mesajları yağdı ancak destek kadar eleştiriler de yer aldı.
Bu girişimden sonra magazin kulisleri markanın 'çakma' olduğuna ilişkin söylentilerle hareketlendi.
Öte yandan gündem Elmalı davası iken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaşım yapmayıp markalarına yoğunlaşması da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Sosyal medyada yayın yapan bazı magazin sayfaları Fahriye Evcen'in markasının isminin çok özgün olmadığını savundu.