Fahriye Evcen'in koronavirüs paylaşımı şaşırttı bakın o paylaşıma ne yazdı
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen'in Instagram hesabından yaptığı koronavirüs salgını paylaşımı görenleri şaşırttı.
2017 yılında hayatını kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile birleştiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Doğumun ardından setlere ara veren başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Fahriye Evcen, son olarak ise Instagram hesabından Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. Evcen'in paylaşımını görenler şaşırdı.
Başarılı oyuncu, Instagram hesabından koronavirüs hakkında hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:
"Evren yani aslolan evimiz veya başka bir güç insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bizi evlerimize hapsederek… ‘yoruldum dinlenmeye ihtiyacım var’ diyor.''