Fahriye Evcen'in hamilelik iddiaları olay oldu sebebi ise detayda saklı
Burak Özçivit ile mutlu bir beraberlik yaşayan Fahriye Evcen'in, dün Instagram paylaştığı fotoğraflar nedeniyle hamile olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl Karan bebeği kucağına alarak anne olmanın heyecanını yaşayan Fahriye Evcen, son zamanlarda Instagram'daki aktifliğini arttırdı. Peş peşe birbirinden beğenilen fotoğraflarını paylaşmaya başladı. En son haki renklerindeki kombinini takipçilerinin beğenilerine sunan Evcen'in hamile olduğu iddiaları da bu fotoğraflar nedeniyle ortaya atıldı.
Karantinadaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekilen pozlarını paylaştı. Karan adını verdikleri bir çocuğu olan Evcen'in yeşillikler içinde verdiği bir pozda elini karnına koyması akıllara hamilelik iddialarını getirdi.
Evcen'in "Doğayla ben, benimle doğa" notuyla paylaştığı fotoğraftaki el detayını görenler "Karan'a kardeş mi geliyor?" sorusunu sordu.
Evcen, takipçilerini sevindiren bebek iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.