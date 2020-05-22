Fahriye Evcen'in hamilelik iddiaları olay oldu sebebi ise detayda saklı

Geçtiğimiz yıl Karan bebeği kucağına alarak anne olmanın heyecanını yaşayan Fahriye Evcen, son zamanlarda Instagram'daki aktifliğini arttırdı. Peş peşe birbirinden beğenilen fotoğraflarını paylaşmaya başladı. En son haki renklerindeki kombinini takipçilerinin beğenilerine sunan Evcen'in hamile olduğu iddiaları da bu fotoğraflar nedeniyle ortaya atıldı.