Fahriye Evcen'in babasının hastalığı tekrarlardı Burak Özçivit eşini zor sakinleştirdi
Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in kanser hatalığı tekrarlayınca Evcen'e eşi Burak Özçivit, destek oldu.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen, geçtiğimiz yıl kanser hastalığına yakalanmış, midesinin bir kısmı ameliyatla alınarak sağlığına kavuşmuştu ki gelen haber Evcen'i yıktı.
Fahriye Evcen'in babasının hastalığı nüksetti, baba Ramazan Evcen, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bu haberi alan Fahriye Evcen'i ise eşi Burak Özçivit, sakinleştirdi. Özçivit eşinin her an yanında olarak ona destek oldu.
Edinilen bilgiye göre, Fahriye Evcen, babasının kanserinin yeniden ortaya çıkması üzerine oldukça üzüldü, bu olumsuz gelişme başarılı oyuncunun moralini yerle bir etti.
Öte yandan hamile olduğunu öğrenmesinin ardından ekranlarda görünmeyen ve setlere ara veren Fahriye Evcen'in aylar sonra setlere geri dönmek için koyduğu kurallar ortaya çıktı.