Fahriye Evcen'in babasının hastalığı tekrarlardı Burak Özçivit eşini zor sakinleştirdi

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen, geçtiğimiz yıl kanser hastalığına yakalanmış, midesinin bir kısmı ameliyatla alınarak sağlığına kavuşmuştu ki gelen haber Evcen'i yıktı.