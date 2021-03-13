Fahriye Evcen'i Burak Özçivit kıskanıyor mu derin dekolteli pozlarına dair bakın ne dedi
Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde derin dekolteli kıyafetleriyle poz verdi. 'Burak Özçivit görmesin' yorumları yapılınca konuya açıklık getirdi.
Son zamanlarda hayranları tarafından televizyon ekranlarında görülmeyi çok özlenen Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir marka için objektif karşısına geçen Evcen, fotoğraflarıyla büyüledi.
Fahriye Evcen 8 Mart'ta yaptığı paylaşımla takipçilerine "Bu çekim hepimiz için..." mesajını yolladı. 11 milyondan fazla takipçisi olan Fahriye Evcen'in pozları sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bu esnada Burak Özçivit'in dekolteli pozlar için ne diyeceği de takipçileri tarafından merak konusu oldu. Birçok takipçisi, ''Burak Özçivit görmesin'' yorumları yazdı. Evcen, fotoğraflarına ve Burak Özçivit'in kıskanç olup olmamasına cevap verdi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan Özçivit ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Çocuk konseptli bir mekandan çıkan Evcen, "Bu aralar sık sık görüşüyoruz. Karan evde bu aralar, sıkılıyor. O yüzden buraya getirip, oyun oynatıp, vakit geçiriyoruz. Bana da iyi oluyor. Çok eğlenceli etkinlikler var" diye konuştu.