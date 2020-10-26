Fahriye Evcen'den set müjdesi geldi şartlar sorulunca bakın ne dedi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Etiler'de bir mekanda akşam yemeği yedikten sonra kameralara takıldı. Fahriye Evcen, setlere geri dönmek istediğini söyledi.
Son zamanlarda gecelerde ailesiyle beraber sıklıkla görüntülenen Fahriye Evcen, anne olduktan sonra setlere ara vermiş, gelen teklifleri reddetmişti. Evcen, oğlu Karan'ın biraz daha büyümesini beklediği söyleyerek set müjdesini verdi.
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Evcen, konuya ilişkin şunları söyledi: ''Çok özledim, geri dönmek istiyorum. Projeler var, görüştüklerim de var değerlendiriyorum. Zamanla belli olacak.''
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Basında yer alan 'Fahriye Evcen'in set kuralları' başlıklı haberlerin asılsız olduğunu dile getiren Evcen, ''Öyle şartlarım yok'' dedi.
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Öte yandan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde de oğlu Karan ile kameralara takılmıştı. Oğlu Karan Özçivit ile vakit geçiren Fahriye Evcen muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.
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