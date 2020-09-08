Fahriye Evcen'den dikkat çeken sözler Burak Özçivit'le kavga ettiği söylenmişti

Gök bilimine her zaman farklı bir ilgisi olduğunu aktaran Fahriye Evcen, bu durumun sorulması üzerine şunları anlattı:

''Doğanın her kösesi bana ‘ev’ gibi ama gökyüzünü özellikle gece izlerken oraya ait hissediyorum. Sonsuzluk hissi ayın ve yıldızların parıltısı beni içine çekiyor.''