Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'li aşk pozu yazdığı not gözlerden kaçmadı
Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ile arasının bozuk olduğu iddialarını yalanladı. Evcen, Özçivit ile beraber aşk pozunu Instagram'dan yayımladı.
Son günlerde ailede kriz çıktığı iddialarıyla gündeme gelen Fahriye Evcen, iddiaları yalanladı ve her şeyin yolunda olduğunu kanıtlamak istercesine Burak Özçivit ile aşk pozunu sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladı.
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Fahriye Evcen, karantina günlerinde aşka geldi ve yeni Instagram fotoğrafının altına düştüğü notla da dikkatleri üzerine çekti.
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Evcen, Instagram'a Burak Özçivit'e sarıldığı bir anı paylaşarak 'Kalbimm..' notunu düşüp bir de kırmızı kalp emojisi koydu.
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Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen'in Burak Özçivit ile aşk pozuna 1 milyondan fazla beğeni geldi.
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