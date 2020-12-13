Fahriye Evcen zayıflama sırrı açıkladı! Ekrana dönüş sinyalini verdi
Burak Özçivit'le 2017'de evlendikten sonra 2019'da oğulları Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen, doğum sonrası hamilelik kilolarından nasıl kurtulduğu açıkladı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Bebek’te objektife takıldı. Sokağa çıkma yasağına birkaç saat kala araçlarıyla sahil turuna çıkan çift, kısa bir mola verip muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Burak Özçivit pandemi sürecini çalışarak geçirdiğini belirterek “Tedbirimizi alarak çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Hürriyet'in haberine göre, çifte gündemin sıcak konularından koronavirüs aşısıyla ilgili ne düşündükleri de soruldu.
Evcen’in yanıtı şöyle oldu: “Aşı bir gelsin de yaptırıp yaptırmayacağımıza o zaman karar veririz.”