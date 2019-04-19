Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Karan bebek için teklif iddiasına cevap

“Hayır, öyle bir şey yok”: Çift araçlarına binecekleri sırada “Katar ve Özbekistan’daki inşaat şirketlerinin ailecek poz vermeniz karşılığında 2 milyon TL’lik teklif sunduğu gerçek mi?” sorusuna da “Hayır, öyle bir şey yok” cevabını verdi.