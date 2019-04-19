Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Karan bebek için teklif iddiasına cevap
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti pusetteki Karan Bebek ile hastaneden çıkış yaparken, reklam teklifi iddialarına “Hayır, öyle bir şey yok” cevabını verdi.
Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede 6 gün önce 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm boyunda doğan erkek bebekleri Karan'a kavuşan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hastaneden çıkış yaptı.
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“Benim ve bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi": Eşi Burak Özçivit ve oğulları ile önceki gün hastaneden ayrılan Fahriye Evcen “Benim ve bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi" dedi. Doğuma giren Burak Özçivit ise “Her şey harikaydı” diye konuştu.
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“Hayır, öyle bir şey yok”: Çift araçlarına binecekleri sırada “Katar ve Özbekistan’daki inşaat şirketlerinin ailecek poz vermeniz karşılığında 2 milyon TL’lik teklif sunduğu gerçek mi?” sorusuna da “Hayır, öyle bir şey yok” cevabını verdi.
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Çiftin oğulları Karan’ın pusetini sıkıca kapatmış olması dikkat çekti.
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