Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yıllık reklam anlaşmasından aldıkları para olay! Servet kazandılar
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti Türkiye'deki dizi sektörünün en çok kazanan isimlerinden... Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yıllık reklam anlaşmaları için 10 milyon TL istiyor.
Yer aldıkları proje ve dizilerle gündemden düşmeyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yıllık proje ücreti dudak uçuklattı. Markaların yakın takibinden olan çift, 1 yıllık tanıtım bedeli için kişi başına 10 milyon TL istiyor.
Rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, özel hayatları kadar işleriyle de gündemden düşmüyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftin bir reklam anlaşmasından aldıkları fiyatlar ise ağızları açık bıraktı.
Markalardan sayısız reklam teklifi alan çift, artık yıllık anlaşmalara imza atma kararı aldı.
Günlük ve haftalık projelerde yer almayı kabul etmeyen çift, yıllık teklifler için de kişi başı 10 milyon TL istiyor.