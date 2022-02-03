Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yıllık reklam anlaşmasından aldıkları para olay! Servet kazandılar

Rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, özel hayatları kadar işleriyle de gündemden düşmüyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftin bir reklam anlaşmasından aldıkları fiyatlar ise ağızları açık bıraktı.