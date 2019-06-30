Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in romantik evlilik yıl dönümleri! 2. Senelerini rekorla kutladılar

Düğünde neler olmuştu?

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 29 Haziran 2017’de dünyaevine girdi. Herkes Fahriye Evcen'in gelinliğini merak ediyordu. Yılın çifti olarak gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin o akşam giydiği düğün kıyafetleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Çünkü ikilinin giydiği kıyafetlerin benzerini geçtiğimiz yıl Kadir - Neslihan Doğulu çifti giymişti.