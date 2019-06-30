Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in romantik evlilik yıl dönümleri! 2. Senelerini rekorla kutladılar
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, evliliklerinin 2. yıl dönümünü Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ile kutladı. Romantik paylaşımları beğeni rekoru kırdı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 3 yıllık ilişkilerinin ardından Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan düğün ile 29 Haziran 2017’de dünyaevine girmişlerdi. Evliliklerini geçtiğimiz aylarda Karan bebek ile taçlandıran ünlü çift, evliliklerinin 2. yılında sosyal medya hesaplarından romantik paylaşımlar yaparak kutladılar.
Burak Özçivit, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşım ile Fahriye Evcen'le ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Yakışıklı oyuncunun sayfasına yüklediği kare 5 dakika içinde 80 bine yakın beğeni alarak rekor kırdı. 1 saat sonunda ise beğeni rakamları 600 binin üzerine çıktı.
Fahriye Evcen paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmına, “Bakışların hep kalbime aksın böyle.. Seni seviyorum” yazdı. Paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı.
Düğünde neler olmuştu?
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 29 Haziran 2017’de dünyaevine girdi. Herkes Fahriye Evcen'in gelinliğini merak ediyordu. Yılın çifti olarak gösterilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin o akşam giydiği düğün kıyafetleri magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Çünkü ikilinin giydiği kıyafetlerin benzerini geçtiğimiz yıl Kadir - Neslihan Doğulu çifti giymişti.