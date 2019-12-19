Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'a rekor teklif! Şimdiden para kazanabilir
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan bebeğe öyle bir teklif geldi ki tüm gözler Özçivit çiftine çevrildi, rekor teklife ne cevap verecekleri merak konusu oldu.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan bebek geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmiş, Anne Evcen, daha doğmadan oğlu Karan'a Instagram hesabı açmıştı. Tartışmalara neden olan hesap sayesinde şimdi Karan bebeğin başına talih kuşu kondu.
Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde herkesten sır gibi sakladığı oğlu Karan bebeğin ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'a koymuş, Karan sosyal medyayı birbirine katmıştı. Evcen'in oğlu Karan'ı sosyal medyada paylaşması reklam tekliflerinin yığılmasına neden oldu.
Instagram'da rekor beğeni alan Karan'a rekor bir teklif geldi. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, yabancı bir oyuncak firması 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu.
Firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, ayrıca Instagram hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikayede yapılacak paylaşım için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi.