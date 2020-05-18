Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan bebeğin park keyfi işte o anlar
Önceki gün Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan Özçivit'i parka götürdü. O anlar hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Bir dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Çalıkuşu dizisinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. Geçtiğimiz yıl ise oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.
Herkes tarafından merak edilen bebek olan Karan, 1 yaşına basmasına yakın ancak çiftin hayranları Karan Özçivit'i tam olarak görebildi. İlk kez sosyal medya hesabında paylaşım yapan Fahriye Evcen oldu.
Öncesinde ise zaman zaman uzak çekimlerle magazin basını tarafından görüntülenen Karan bebek, Instagram'ı adeta salladı. Milyonlarca beğeni alan fotoğrafların ardından Evcen, geçtiğimiz gün yeniden bebeğiyle paylaşım yaptı.
Güzel oyuncu, oğlu Karan ile fotoğraflarını fransızca olarak düştüğü, ''Mon Amour'' yani ''Aşkım'' notu ile paylaştı. Merak konusu olan bebek Karan, hala daha dışarda görüldüğünde ise meraklı gözlerin dikkatini çekiyor.