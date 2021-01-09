Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yeni lüks otomobilleriyle boğaz turu attı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yeni lüks otomobilleriyle boğaz turu attı
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ile beraber Ortaköy-Yeniköy arası dolaşarak yeni otomobillerini test ettiler.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün yeni satın aldıkları lüks otomobilleriyle turladı. Yılbaşı nedeniyle dizi çekimlerine ara verdiklerini dile getiren Özçivit, "Sete ara verdik, fırsatın tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
Çift, bir ara kahve almak için otomobillerinden indi. İkili, mekana girmeden önce de maskelerini takmayı ihmal etmedi.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Burak Özçivit, mekan önünde hayranların gelen fotoğraf teklifini geri çevirmedi.
Öte yandan çift, geçtiğimiz günlerde de Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.