Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Karan bebek ile beraber tatilde böyle görüntülendi!
BODRUM'da tatil yapan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bebekleri Karan ile beraber tatilin keyfini çıkarırken kameraların objektifine takıldı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, çocukları Karan ile birlikte Bodrum'da bulunan evlerinde görüntülendi. ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, dizinin sezon finali yapmasıyla beraber ailesiyle beraber soluğu Bodrum'da aldı.
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Habertürk'ün haberine göre, Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile Yalıkavak'ta bulunan evinde objektiflere yansıdı. Ünlü çift ve oğulları Karan, havuza girerken görüntülendi.
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Burak Özçivit oğlunu havuzda yüzdürdükten sonra, Karan'ı annesine verdi.
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Çocukları Karan ile beraber havuzda beraber eğlenceli zamanlar geçiren çiftin mutlulukları gözlerden kaçmadı.
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