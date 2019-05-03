Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine gelen hediye şaşırttı
Geçtiğimiz günlerde bebekleri Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine Özbekistan'dan 800 bin TL değerinde ev hediye edildi.
13 Nisan'da 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm boyunda doğan erkek bebekleri Karan'a kavuşan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine ailecek poz vermeleri karşılığında 2 milyon TL'lik teklif sunduğu iddia edilen şirketten ev hediyesi geldi.
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Özbekistan’da bir toplu konut projesinin reklam yüzü olan Burak Özçivit’e şirket, oğlu Karan için 800 bin TL değerinde ev hediye etti. Evin ülkenin başkenti Taşkent’te olduğu öğrenildi.
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Rol aldığı diziler nedeniyle Özbekistan’da hatırı sayılır hayran kitlesi edinen Özçivit, böylelikle ülkeye her gittiğinde evinde kalacak.
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Dadı istemiyorlar
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, işlerini kolaylaştırmak için kısa bir süre önce bebek hemşiresi tutmuştu.
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