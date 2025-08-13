Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Sosyal medyada soyadı hamlesi...

MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYORLAR

Evlilikleri boyunca magazin sayfalarından hiç düşmeyen çift, kariyerleriyle de sık sık gündeme geliyor. Burak Özçivit, yer alacağı projeler için bölüm başına istediği iddia edilen yüksek ücretlerle çok konuşulurken, son olarak Fahriye Evcen'in de izleyiciyle yeniden buluşacağı öğrenilmişti.