Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? Sosyal medyada soyadı hamlesi...
Burak Özçivit ile 8 yıldır evli olan, iki çocuk annesi Fahriye Evcen'in Instagram'daki bir hareketi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Evcen, hesabının profil bilgilerinde yer alan soyadı kısmını sildi. Evcen'in bu hareketi "Boşanıyorlar mı?" dedikodularını da beraberinde getirdi.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYORLAR
Evlilikleri boyunca magazin sayfalarından hiç düşmeyen çift, kariyerleriyle de sık sık gündeme geliyor. Burak Özçivit, yer alacağı projeler için bölüm başına istediği iddia edilen yüksek ücretlerle çok konuşulurken, son olarak Fahriye Evcen'in de izleyiciyle yeniden buluşacağı öğrenilmişti.
SEBEBİ MERAK EDİLİYOR
Fahriye Evcen dün ise sosyal medya hamlesiyle gündemi salladı. Evcen'in Instagram profilinden soyadını kaldırması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ayrılık iddialarının hızla yayılmasından saatler sonra oyuncunun yeniden 'Özçivit' soyadını yazdığı görüldü.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Ünlü çiftten boşanma iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmedi.