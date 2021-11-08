Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ayrılıyor mu? İddialara fotoğraflı yanıt!
Magazin gündemine düşen iddialara göre boşanacakları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten fotoğraflı yalanlama geldi...
4 yıl önce nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin boşanacağı yönündeki iddialar hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çift, dedikoduları yalanlarcasına mutluluk pozlarını paylaşarak "Kalbimin iki yarısı" notunu düştü.
Dizi setinde tanıştıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan çiftin boşanacağı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
"Kalbimin iki yarısıyla, sabah keyfi"
Boşanma iddiasıyla kısa sürede gündem olan çiftten yalanlama geldi. 19,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlu Karan ve eşi Fahriye Evcen ile fotoğrafını paylaşan Özçivit, "Kalbimin iki yarısıyla, sabah keyfi" notunu düşerek ayrılık iddiasına son noktayı koydu.
"Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken..."
Aynı fotoğrafı kendi Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen ise "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken. Sizi seviyorum" notunu yazdı.