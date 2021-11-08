Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ayrılıyor mu? İddialara fotoğraflı yanıt!

4 yıl önce nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin boşanacağı yönündeki iddialar hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü çift, dedikoduları yalanlarcasına mutluluk pozlarını paylaşarak "Kalbimin iki yarısı" notunu düştü.