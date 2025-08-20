Fahriye Evcen ve Burak Özçivit arasında neler oluyor? Komşulardan çift hakkında şiddet iddiası
Evliliklerinde uzun süredir sorun yaşadıkları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında bu kez şiddet iddiaları ortaya atıldı. Evde yaşanan kavga sırasında komşuların yüksek sesler duyduğu, tartışmanın tatilde de devam ettiği öne sürüldü.
29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlenmişti. Rüya gibi başlayan aşk hakkında şu günlerde şiddet iddiaları gündeme geliyor. İşte o iddiaları güçlendiren detaylar...
Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sık sık gündeme gelen ayrılık söylentileriyle adlarından söz ettiriyor. Daha önce birçok kez ayrıldıkları iddia edilen, ancak bu söylentileri sessizlik ya da paylaşımlarla yalanlayan çift, bu kez evde tartışma ve şiddet iddiasıyla gündeme geldi.
AYRILIK SÖYLENTİLERİ YENİ DEĞİL
2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve 2017'de evlenen Evcen ve Özçivit, iki çocuklarıyla birlikte magazin dünyasının örnek ailesi olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda çift hakkında sık sık "ayrılıyorlar mı?" sorusu gündeme geliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar ve zaman zaman profillerdeki küçük değişiklikler, bu söylentilerin alevlenmesine yol açıyor.
Geçtiğimiz günlerde de benzer bir tablo yaşandı. Fahriye Evcen'in Instagram profilinden "Özçivit" soyadını kaldırması, boşanma iddialarını yeniden alevlendirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu değişiklik, hayranları arasında büyük merak uyandırdı.