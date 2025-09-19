Fahriye Evcen ve Burak Övçivit boşanıyor mu? Her şeyi satmaya başladılar
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti gündemden düşmeyen çiftler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Oyuncu ikilinin son günlerde mal varlıklarını satışa çıkarması, akıllara geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan boşanma iddialarını getirdi. Evcen ve Özçivit boşanıyor mu? İşte detaylar...
Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yakın zamanda boşanma iddialarıyla olay olmuştu. İddialardan bir süre sonra mal varlığını satmaya başlayan ünlü çift, akıllara tekrar ''Boşanıyorlar mı?'' sorusunu getirdi. İşte ayrıntılar...
Burak Özçivit'in lüks araçlarını ve evlerini elden çıkardığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Rolls-Royce dahil birçok aracın zararına satıldığı, 22 milyon liraya alınan bir otomobilin 14 milyona devredildiği öne sürüldü.
ACARKENT'TEKİ EVLER SATIŞTA
Özçivit yalnızca arabaları değil, Acarkent'teki iki evini de satışa çıkardı. Hatta emlakçılar aracılığıyla değil, doğrudan çevresine ulaşıp "uygun fiyatla alır mısınız?" teklifi götürdüğü iddia edildi. Bu durum "yangından mal kaçırır gibi" yorumlandı.
EMLAKÇI GİBİ TANIDIKLARI ARADIĞI SÖYLENDİ
Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit'in bu süreçte profesyonel emlakçıların yanı sıra tanıdıklarını arayarak doğrudan satış teklifleri yaptığını belirtti. Üstündağ, "Bu kadar net bilgi verebilirim, uygun fiyata almak isteyenlere haber gönderildi" diyerek iddiasının altını çizdi.