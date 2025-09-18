Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı geçti! O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı
Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Evcen, son olarak paylaştığı o fotoğraflarla takipçilerine görsel şölen yaşattı. İşte Fahriye Evcen'in olay olan o halleri...
Oyuncu Fahriye Evcen, aile yaşantısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleri tarafından sıkı takip edilen isimler arasında yer alıyor. Evcen'in son paylaştığı o fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı, beğeni butonu çöktü.
Ekranların en çok kazanan oyuncularından Fahriye Evcen, markaların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Davetten davete koşan Evcen, önceki gün de bir etkinlikte boy gösterdi.
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Evcen, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah içinde olan ünlü ismin son karelerine kısa sürede beğeni yağdı.
Magazin dünyasından "örnek çift" olarak bilinen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son günlerde ayrılık söylentileriyle gündemdeydi. Ünlü çiftin bir süredir evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürülmüştü.
İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraflar...