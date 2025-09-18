BIST 11.260
Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı geçti! O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı

Oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Evcen, son olarak paylaştığı o fotoğraflarla takipçilerine görsel şölen yaşattı. İşte Fahriye Evcen'in olay olan o halleri...

Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı geçti! O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı - Resim: 1

Oyuncu Fahriye Evcen, aile yaşantısıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleri tarafından sıkı takip edilen isimler arasında yer alıyor. Evcen'in son paylaştığı o fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı, beğeni butonu çöktü.

Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı geçti! O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı - Resim: 2

Ekranların en çok kazanan oyuncularından Fahriye Evcen, markaların yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Davetten davete koşan Evcen, önceki gün de bir etkinlikte boy gösterdi.

Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı geçti! O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı - Resim: 3

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Evcen, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah içinde olan ünlü ismin son karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı geçti! O fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı - Resim: 4

Magazin dünyasından "örnek çift" olarak bilinen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son günlerde ayrılık söylentileriyle gündemdeydi. Ünlü çiftin bir süredir evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürülmüştü.

İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraflar...

