Fahriye Evcen son halini paylaştı aylar sonra gelen yeni fotoğraf 'Gücün kendisi'
Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen, aylar sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaştı. Babasını kaybetmesinin ardından ilk kez fotoğraf paylaşan Evcen, beğeni yağmuruna tutuldu.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetmenin ardından ilk kez Instagram'da paylaşım yaptı. Aylardır son halini paylaşmayan ve oğlu Karan ile ilgilendiği için pek evden çıkmayan Evcen, basın mensuplarının objektiflerine de pek takılmayınca hayranları son halini merak etti.
Instagram'da üstelik makyajsız halini paylaşan Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Gönderisine "Daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız" yazdı.
Hayranlarının sıkı tabibinde olan Fahriye Evcen, bu paylaşımıyla kısa sürede yorum alırken beğeni sayısı ise yarım milyonu geçti.
Öte yandan doğumun üzerinden birkaç ay geçmişken kameraların objektifine takılan Evcen, hamileliği esnasında aldığı kiloları verememiş, sosyal medya ikiye bölünmüştü. Ünlü olması nedeniyle fiziğine dikkat etmesi gerektiğini düşünenler Fahriye Evcen'i eleştirmiş, birçok kişi ise Evcen'i korumuştu.