Fahriye Evcen son halini paylaştı aylar sonra gelen yeni fotoğraf 'Gücün kendisi'

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile evli olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetmenin ardından ilk kez Instagram'da paylaşım yaptı. Aylardır son halini paylaşmayan ve oğlu Karan ile ilgilendiği için pek evden çıkmayan Evcen, basın mensuplarının objektiflerine de pek takılmayınca hayranları son halini merak etti.