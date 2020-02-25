Fahriye Evcen sahtekarların son kurbanı oldu kilo verme sırrını kullandılar

2017 yılında hayatını kendi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile birleştiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına aldı. Hamileliği esnasında herkes gibi kilo alan Fahriye Evcen, doğumun ardından kilolarıyla magazin dünyasında çok konuşuldu.