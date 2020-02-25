Fahriye Evcen sahtekarların son kurbanı oldu kilo verme sırrını kullandılar
Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen'in doğum kilolarından kurtulma yolu internetteki sahtekarların dolandırıcılık konusu haline geldi. Doğum kilolarıyla magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu.
2017 yılında hayatını kendi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile birleştiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına aldı. Hamileliği esnasında herkes gibi kilo alan Fahriye Evcen, doğumun ardından kilolarıyla magazin dünyasında çok konuşuldu.
Doğumun üzerinden birkaç ay geçmişken kameraların objektifine takılan Evcen, hamileliği esnasında aldığı kiloları verememiş, sosyal medya ikiye bölünmüştü. Ünlü olması nedeniyle fiziğine dikkat etmesi gerektiğini düşünenler Fahriye Evcen'i eleştirmiş, birçok kişi ise Evcen'i korumuştu.
Yaşanan bu olayın ardından ise Fahriye Evcen, hızla kilo vermeye başladı. Sosyal medya hesabını hamileliği esnasında pek fazla kullanmayan Evcen'in geri dönüşü bomba oldu.
Instagram'da oldukça zayıflamış haliyle paylaşım yapan Fahriye Evcen'in bu kez nasıl kilo verdiği merak konusu olmaya başladı.