Fahriye Evcen oğlu Karan'la yeni fotoğraflarını paylaştı kısa sürede rekor beğeni

2017 yılında mutlu beraberliklerini resmiyete taşıyarak evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz yıl evliliklerini bebekleri Karan ile taçlandırdı. İlk zamanlar herkeslerden sır gibi sakladıkları oğulları Karan'ı ise ilk defa Fahriye Evcen 2019 yılının son zamanlarında paylaştı ve ortalık yıkıldı.