Fahriye Evcen oğlu Karan'la yeni fotoğraflarını paylaştı kısa sürede rekor beğeni
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan'ı artık kimselerden saklamıyor. Evcen, oğluyla beraber yeni fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.
2017 yılında mutlu beraberliklerini resmiyete taşıyarak evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz yıl evliliklerini bebekleri Karan ile taçlandırdı. İlk zamanlar herkeslerden sır gibi sakladıkları oğulları Karan'ı ise ilk defa Fahriye Evcen 2019 yılının son zamanlarında paylaştı ve ortalık yıkıldı.
Şimdilerde ise magazin basınından da saklamaktan vazgeçtikleri oğulları ile beraber yazın keyfini ailecek çıkaran çiftten Fahriye Evcen, yine sosyal medya hesabı Instagram'dan oğlu Karan ile fotoğraflarını paylaştı.
Fahriye Evcen'in ''Babası gibi keskin bakışlım...'' diyerek paylaştığı fotoğraflar bir saat içinde 1 milyon beğeniyi geçti.
Fahriye Evcen'in Karan'la paylaştığı fotoğraflara Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı ve oğlu Karan için ''Kurt bakışlım'' yorumunu yaptı.