Fahriye Evcen oğlu Karan'ı ilk kez paylaştı yaptığı hareket olay oldu
Geçtiğimiz günlerde magazin gündemini sıkça meşgul eden Fahriye Evcen'in bebeği Karan, annesinin söylediği ninni ile uyudu.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebekleri 13 Nisan'da dünyaya gözlerini açmıştı. Çift, büyük bir titizlikle Karan bebeğin ilk fotoğrafını, 40'ı geçtikten sonra paylaşacaklarını açıklamışlardı. Ancak Fahriye Evcen, Karan'ın yüzünü göstermeden ayaklarını çekerek oğluna ninni söylediği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Böylelikle Fahriye Evcen, oğluna dair ilk paylaşımını Anneler Günü gibi anlamlı bir günde gerçekleştirdi. 'Sen bir aysın' şarkısını ninni şeklinde okuyan Evcen, sesiyle de takipçilerini büyülemeyi başardı.
Öte yandan 2017 yılında hayatını birleştirdiği Burak Özçivit'in de, günün anlam ve önemine yönelik aldığı çiçeği sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen, Karan için "Bugüne güzel en özel hediyem oldun, Anneler Günü kutlu olsun" dedi.
Ayrıca bebek doğmadan aylar öncesinden önlem alan çift, koydukları yasaklarla sosyal medyanın diline düşmüşlerdi. . Evcen hamilelik sürecinde, eşi Burak Özçivit’le oturdukları Acarkent’teki villanın tamamını boyama ve evin düzenini değiştirme kararı almıştı.