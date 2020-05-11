Fahriye Evcen oğlu Karan ile pozlarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

2017 senesinde hayatını birleştirdiği oyuncu Burak Özçivit ile mult bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan ile annelik deneyimini yaşıyor. Karan'ın bakımı ile kendisi ilgilenmek istediği için bir süre oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen oğlu ile özel ilgileniyor.