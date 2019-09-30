Fahriye Evcen kendisine kilolu diyenlere inat paylaştı Burak Özçivit'le olay aşk pozu!
Geçtiğimiz aylarda doğum kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile aşk pozu verdi.
Beraber rol adlıkları Çalıkuşu dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 2017 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılının Nisan ayında ise evliliklerini Karan bebek ile taçlandırmışlardı.
Karan bebeğin doğumunun ardından kendisini bebeğine adayan Evcen'in son hali merak edilirken Bodrum tatili havalimanında görülen eşi Burak Özçivit ile görülen Evcen'in doğum kilolarını verememesi olay olmuştu.
Hamileliğin ardından oğlu Karan'ın her anında yanında olmak isteyen Fahriye Evcen'in doğum kiloları birçok kişi tarafından eleştirilirken Evcen'e destek veren birçok ünlü isim de olmuştu.
Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği son fotoğrafı ile kilolu halini eleştirenlere inat Burak Özçivit'le verdiği aşk pozunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı.