Fahriye Evcen kavgalı olduğu Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'le buluştu! Bakın ne oldu
Araları bir süredir kötü olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ile bir araya geldi.
Abisi Burak Özçivit'e benzerliğiyle magazin gündemini meşgul eden Burçun Özçivit ile Fahriye Evcen'in arasının açık olduğu geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun bir süredir ikilinin yıldızı barışmamıştı.
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İddiaya göre Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun'la büyük bir tartışma yaşamıştı. Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçmişti.
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Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmamıştı.
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Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan'ın 1'inci yaş gününü de kutlayamamıştı. Hatta Burak Özçivit'in eşi ile kardeşi arasında kaldığı için zor zamanlar geçirdiği de söylenmişti.
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