Fahriye Evcen kararını verdi! Boşanıyolardı, çuval çuval parayı servetine kattı!
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, her yaptığıyla magazin dünyalarına bomba gibi düşüyor. Son zamanlarda boşanma iddialarıyla gündeme gelen Evcen, kariyeri için öyle bir adım attı ki çuval çuval parayı tek imzayla evine götürdü. Kendi ayaklarınn üstüne durma isteği büyük ilgi çeken ünlü oyuncu bakın kaç paralık anlaşma yaptı...
Türk televizyonunun en sevilen isimlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, son zamanlarda ortaya atılan boşanma iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Magazin dünyasında gündemden düşmeyen ünlü çift, "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandırmış, yıllar boyunca "örnek aile" olarak anılmıştı.
Ancak son dönemde sosyal medyadaki paylaşımları ve aralarındaki soğukluk iddiaları, evliliklerinde kriz yaşandığı söylentilerini beraberinde getirmişti. Çift, boşanma ve şiddet iddialarını sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri pozlarla yalanlamıştı.
Fahriye Evcen geri dönüyor!
Şimdiki günlerde ise Fahriye Evcen iş hayatıyla gündemde. Sosyal medya hesabında 13.7 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, bugüne kadar reklam iş birliklerine mesafeli durmasıyla biliniyordu. Ancak bu kez hayranlarını şaşırtan bir karara imza attı. Evcen, çocuklara İngilizce öğreten popüler bir eğitim uygulamasıyla tam 1 milyon dolarlık dev bir anlaşma yaptı.
Söylenenlere göre, anlaşma kapsamında güzel oyuncu, 3 ay boyunca markanın yüzü olacak.