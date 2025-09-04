Fahriye Evcen kararını verdi! Boşanıyolardı, çuval çuval parayı servetine kattı!

Fahriye Evcen geri dönüyor!

Şimdiki günlerde ise Fahriye Evcen iş hayatıyla gündemde. Sosyal medya hesabında 13.7 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, bugüne kadar reklam iş birliklerine mesafeli durmasıyla biliniyordu. Ancak bu kez hayranlarını şaşırtan bir karara imza attı. Evcen, çocuklara İngilizce öğreten popüler bir eğitim uygulamasıyla tam 1 milyon dolarlık dev bir anlaşma yaptı.