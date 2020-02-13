Fahriye Evcen kahroldu! Kanser olan babası Ramazan Evcen öldü
Burak Özçivit ile olan evliliği ve oğlu Karan ile mutlu günler yaşayan Fahriye Evcen babasının ölüm haberi ile sarsıldı.
Geçtiğimiz sene Burak Özçivit ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Fahriye Evcen aldığı üzücü haberle yıkıldı. Hastanede bir süredir tedavi gören babası Ramazan Evcen hayata gözlerini yumdu. Ramazan Evcen kanser olmuştu.
Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.
Fahriye Evcen'in babası hakkında silinen paylaşım ise sosyal medyada şu şekilde yer aldı:
''Ramazan amcam artık aramızda olmadığına inanamıyorum.. İnanmak istemiyorum doğrusu.. Ailen ne halde düşünemiyorum onlara Allah sabır versin inşallah. Ayşen ablanın da dediği gibi "Koca Çınar" mekanın cennet olsu. Başımız sağ olsun''
Geçtiğimiz yıl kansere yakalanan Ramazan Evcen midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı. Ancak tekrar hastalığı nükseden baba Ramazan Evcen, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.