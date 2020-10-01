Fahriye Evcen Instagram'da paylaştı yeğeniyle benzerliği olay oldu
Fahriye Evcen, yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Evcen ve yeğeni Rüya'nın benzerlikleri ise takipçilerini şaşırttı.
Son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ve magazin gündeminde konuşulan Fahriye Evcen, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.
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Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını 'Teyze ve yeğen' notuyla paylaştı.
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Dakikalar içerisinde büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Fahriye Evcen'in yeğeni ile paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçelerinin dikkatinden kaçmadı.
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Geçtiğimiz gün ise Fahriye Evcen, paylaştığı bu fotoğrafıyla yarım saatte yarım milyon beğeni aldı ardından ise fotoğrafın beğeni sayısı yaklaşık 1 milyona dayandı.
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