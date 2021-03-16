Fahriye Evcen Instagram'da dillere düştü sebebi ise pozlarındaki detayda saklı
Son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla ön planda olan Fahriye Evcen, son paylaşımlarıyla dillere düştü.
Yakın zamanda ekranlara yeniden dönmesi beklenen Fahriye Evcen, son olarak sosyal medya hesabı Instagram'a dekolteli pozlarını yüklemişti. Bir dergi çekimi için poz veren Evcen'in seksi halleri herkes tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Fotoğraflardaki dekolteleri fazla bulanlar ise Burak Özçivit'in bu duruma sinirleneceğine dair yorum yapmıştı. Fakat Evcen, Özçivit'in kıskanç olmadığını ve ne giyip giymediğine karışmadığını söylemişti.
Dergi pozlarının ardından güzel oyuncu, Instagram'a yeni pozlarını yükledi. Bu pozları da çok beğenildi fakat bir detay gözlerden kaçmadı.
Son günlerde birçok ünlü ismin giydiği kıyafetle poz verip Instagram'a yükleyen Fahriye Evcen, dillere düştü.