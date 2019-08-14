Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in bebekleri Karan ilk kez objektiflere takıldı
İki yıl önce dünyaevine giren ve 4 ay önce de bebeklerini kucaklamanın sevincini yaşayan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, tatillerini Bodrum'da geçirmeye devam ediyor. Ünlü çiftin oğulları Karan dün ilk kez objektiflere takıldı.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Nisan ayında Karan adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti. 2017 Yılında hayatlarını bileştiren Özçivit çifti bebekleri Karan'ın üzerine titriyorlar adeta. Önce anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyorlar.
Ünlü oyuncu hem sağlıklı olabilmek hem de doğum kilolarından kurtulmak için pilatese başladı. Kişisel gelişim, psikoloji, anne ve bebek sağlığı ile ilgili kitaplar okuyup işini şansa bırakmıyor.
Son olarak Instagram'dan bir selfie paylaşan Evcen, bir anda tüm gözleri üzerine çekmişti. Fahriye Evcen, fotoğrafa "Annelerin hayatı" notunu düşmüştü. Evcen’in arka plan detayında ise Karan Bebek’in mendilleri ve kıyafetlerinin olduğu görülüyordu.
Bebeğinin bakımı nedeniyle projelerde yer almayan Fahriye Evcen, ara sıra sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü çiftin Bodrum Turgutreis'teki tatili ise devam ediyor. Öte yandan özellikle hayranları tarafından oldukça merak edilen Karan bebek ilk kez görüntülendi. İkili, havuzda olduğu sırada Karan bebek, bakıcısının kucağından Habertürk objektiflerine takıldı.