Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in bebekleri Karan ilk kez objektiflere takıldı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Nisan ayında Karan adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti. 2017 Yılında hayatlarını bileştiren Özçivit çifti bebekleri Karan'ın üzerine titriyorlar adeta. Önce anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyorlar.