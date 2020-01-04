Fahriye Evcen hamilelik kilolarını bakın nasıl vermiş ortaya çıktı
Fahriye Evcen oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra aldığı kilolar yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncu eski fit haline özel diyet listesiyle geri döndü.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le 2017'de dünyaevine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına aldı. Doğumdan sonra aldığı kilolarla gündeme gelen güzel oyuncu uyguladığı özel diyet listesiyle fit haline geri döndü.
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2019 yılına damga vuran ünlü çiftin çocukları Karan, bir kare pozla reklam teklifi almayı başardı. Fahriye Evcen ise evinden paylaştığı karede ne kadar zayıflamış olduğunu gösterdi.
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Doğumdan sonra 12 kilo veren Evcen emzirdiği için şok diyetlerden kaçtı.
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