Fahriye Evcen hamilelik kilolarından kurtuldu yeni yıla fit görüntüsü damga vurdu
Doğum kiloları nedeniyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Fahriye Evcen, 2020'ye doğum kilolarından kurtulmuş olarak girdi.
Burak Özçivit ile evliliğinin ardından geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, aylar sonra görüntülenmiş, hamilelik kiloları olay olmuştu. Magazin gündeminde uzun bir süre hamilelik kilolarıyla konuşulan Evcen, yeni yıla fit haliyle girdi.
Yeni yıl için eşi Burak Özçivit'le oğlu Karan'ı da yanlarına alarak kısa bir tatil kaçamağı yapıp Ağva'ya giden çift, tatilden pozlarını sosyal medya hesabı Instagramlar'ında paylaşmadan da durmadı.
Fahriye Evcen'in son Instagram paylaşımı ise 2020'ye damga vurdu diyebiliriz. Hamilelik kilolarından eser kalmadığı görülen Evcen, fit haliyle bu pozunu "2020'ye bakarken..." notuyla paylaştı.
Yaz aylarında Bodrum tatili dönüşü, havalimanında eşi Burak Özçivit ile görülen Evcen'in doğum kilolarından kurtulamamış olması olay olmuştu.