Fahriye Evcen ekranlara dönüş sinyalini verdi Burak Özçivit'le kavgası olay yaratmıştı
Uzun süredir dizilerde rol almayan Fahriye Evcen, ekranlara geri dönüş sinyalini verdi, hayranları oldukça hayacanlandı.
Burak Özçivit'le üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl ilk oğlu Karan'ı kucağına almış ve oğlunu kendisi büyütmek istediği için kendisine gelen teklifleri reddetmişti. Uzun bir süredir herhangi bir dizi yada film projesinde yer almayan oyuncu geçtiğimiz gün Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Fahriye Evcen, hayranlarının kendisini ekranda görmek istediğini ve çok özlediğini belirten pek çok mesaja yanıt olarak, "Ben de çok özledim setleri ve sizinle buluşmayı, bu ara çok uzun sürsün istemiyorum. En uygun ve en yakın zamanda da olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fahriye Evcen'in ekrana dönüş sinyallerini verdiği mesaj hayranlarını heyecanlandırdı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçvit'in büyük bir kavga ettikleri dilden dile yayıldı.