Fahriye Evcen ekranlara dönüş sinyalini verdi Burak Özçivit'le kavgası olay yaratmıştı

Fahriye Evcen, hayranlarının kendisini ekranda görmek istediğini ve çok özlediğini belirten pek çok mesaja yanıt olarak, "Ben de çok özledim setleri ve sizinle buluşmayı, bu ara çok uzun sürsün istemiyorum. En uygun ve en yakın zamanda da olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.